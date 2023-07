Moscova și Kiev se acuză reciproc de provocări și posibile atacuri asupra centralei nucleare de la Zaporojie

15:00

Rustam Așurov, atacatorul care a omorât două persoane la Aeroportul Internațional Chișinău, este internat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, în secția de reanimare. Potrivit newsmaker.md, care citează o sursă familiarizată cu situația, prognoza medicilor este foarte rezervată. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a