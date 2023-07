FOTO 400 de fazani au fost aduși din Ungaria în raionul Soroca pentru a îmbunătăți resursele cinegetice

16:20

Platforma Demnitate și Adevăr (DA) a anunțat pe 3 iulie că candidatul la funcția de primar al capitalei este Victor Chironda. NM a discutat cu fostul viceprimar responsabil de Urbanism și Mobilitate Urbană despre câteva aspecte legate de alegeri. – De ce ați ales să candidați din partea Platformei DA? – Pe parcursul ultimului an, […] The post 3 întrebări pentru Victor Chironda, candidatul Platformei DA la funcția de primar al capitalei appeared first on NewsMaker.