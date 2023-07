Atentat la Tel Aviv: Cel puţin şase răniţi după ce o maşină a intrat în plin într-o mulţime

13:50

Reacția lui Gică Popescu, după ce a aflat că Sheriff - Farul se joacă la Tiraspol UEFA a decis ca meciul retur al ”dublei” Farul - Sheriff, din turul întâi preliminar al Champions League, să se joace la Tiraspol, nu la Chișinău, unde fusese programat inițial. Gică Popescu, președintele clubului Farul, s-a arătat deranjat de hotărârea luată de UEFA. ”Nu ne cade bine deloc, pentru că făcuserăm deja demersuri pentru cazare, deplasare la Chișinău. Acum, trebuie să luăm totul de la zero. Am înțeles c...