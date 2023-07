Ivan Dorn la un nou festival în Moldova. Festivalul Examen 21 Iulie

16:20

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) Viorel Cernăuțeanu a vorbit despre scurgerile de imagini din Aeroport și spital, în cazul cetățeanului din Tadjikistan, învinuit de dublu omor. De menționat că pe online au apărut mai multe imagini, inițial de la aeroport cum atacatorul este reținut de oamenii legii, ulterior – din spital, cum învinuitul a […]