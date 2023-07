Noul vechi secretar general al NATO! Mandatul lui Jens Stoltenberg a fost prelungit cu încă un an

10:00

Șefa procuraturii anticorupţie, Veronica Dragalin, afirmă că are suspiciuni că unii dintre subalternii săi sunt corupți, dar nu și dovezi. Funcționara invocă faptul că „se pricepe la oameni” și înțelege cine o minte. Ea menționează că nu poate da afara pe cineva, chiar dacă are suspiciuni, însă nu poate porni vreun dosar, deoarece nu are […] Articolul STOP CADRU Dragalin, șefă pe psihologie la PA? Spune că ar fi procurori corupți, dar nu are dovezi: Mă pricep la oameni apare prima dată în Realitatea.md.