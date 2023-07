Maia Sandu, la funeraliile polițistului de frontieră ucis în atacul de la Aeroport: „Moldova există datorită unor asemenea eroi”

12:40

Balerina din Moldova, Alexandrina Sandu, în vârstă de 14 ani, s-a calificat în finala Dance World Cup, care are loc în Braga, Portugalia. Informația a fost confirmată de Ministerul Culturii pe 3 iulie. Din 50 de țări și 7500 de participanți, Alexandrina Sandu, discipola Anastasiei Homiţcaia, prim-balerina Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, […] The post FOTO Balerină de 14 ani din Moldova, în top 10 cei mai buni dansatori din lume. S-a calificat în finala Dance World Cup appeared first on NewsMaker.