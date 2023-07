Atacatorul de la Aeroportul Chișinău a decedat la spital

19:30

Bărbatul care a împușcat mortal vineri, la Aeroportul Internațional Chișinău, un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportuară, este un cetățean din Tadjikistan în vârstă de 43 de ani anunță premierul Dorin Recean. Potrivit șefului Guvernului, individului i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova din considerente de securitate.