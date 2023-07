Chiar dacă legea a intrat ăn vigoare, patentarii nu vor să cedeze – Au protestat din nou la Guvern și Parlament  

09:20

Comisia pentru comerț internațional din Parlamentul European a votat un regulament, potrivit căruia, taxele și cotele de import aplicabile produselor exportate din Republica Moldova către Uniunea Europeană vor fi suspendate pentru un an, începând cu 24 iulie. „Războiul din Ucraina a afectat puternic economia din Republica Moldova. Produsele moldovenești care erau exportate spre est, prin ... Decizie importantă a Uniunii Europene pentru comerțul cu R. Moldova The post Decizie importantă a Uniunii Europene pentru comerțul cu R. Moldova appeared first on Politik.