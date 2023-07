Polițist de frontieră, reținut pentru 72 de ore de CNA și procurorii anticorupție. Ar fi primit mită €12 mii

12:10

Pentru următorii patru ani, Vlad Filat a fost ales președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Decizia a fost luată pe 2 iulie, în cadrul Congresului extraordinar al partidului. „Vreau să vă mulțumesc pentru încredere, vreau să vă mulțumesc pentru acest vot care pe de o parte mă onorează, dar pe de altă parte […]