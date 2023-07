Leandro de Niro, nepotul actorului Robert de Niro, a murit la 19 ani

14:10

Soția lui a avut o ruptură de anevrismă, iar de atunci, sunt 17 ani în care nu a mai vorbit și nu s-a mai mișcat. „A fost 5 luni, exact 150 de zile, într-o comă profundă, medicii nu îi dădeau nicio șansă de revenire. În fiecare zi, 24 din 24 am fost lângă ea, toate aceste 5 luni de comă, îi simțeam respirația. A fost o mare bucurie când la un moment dat, în a 147-a zi am simțit strângerea ei de mână. Medicii nu m-au crezut… Au urmat patru ani și jumătate în spital, jumătate de an la o clinică de reabilitare. Ea este cu noi deja de 17 ani în această tragedie. Suntem probabil cel mai fericit cuplu din Republica Moldova, din lume”. Este istoria impresionantă a șefului Direcției sănătate și asistență socială a mun. Chișinău, Boris Gîlca, doctor în științe medicale, pe care acesta a povestit-o, cu ochii înlăcrimați, la Neredactat, cu Rodica Ciorănică, scrie SHOK.md.