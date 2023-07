Alaiba, întrevederi la București cu oficialii români. Va fi organizată o Comisie mixtă moldo-română

09:30

Fostul premier Natalia Gavrilița a declarat că l-a cunoscut personal pe angajatul din securitatea aeroportuară Igor Ciofu, omorât vinerea trecută la Aeroportul Chișinău. „Îl voi ține minte ca un ofițer corect și dedicat, cu care am colaborat excelent", a menționat Gavrilița, adăugând că exprimă condoleanțe familiilor care și-au pierdut oamenii dragi, pe 30 iunie. „Sincere […]