Maia Sandu a decretat ziua de 4 iulie zi de doliu național

La Aeroportul Internațional Chișinău au putut fi auzite, în această după-amiază, focuri de armă. Informația a fost confirmată de către Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. „În urmă cu puțin timp la Aeroportul Internațional Chișinău a avut loc un incident în care s-a folosit arma de foc de către un cetățean străin după ce nu a fost lăsat să intre în R. Moldova.