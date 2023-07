„Opriți-vă!” Bunica tânărului ucis în Franța de un polițist, apel către protestatari

17:10

Ouăle moldovenești și carnea procesată de pasăre pot fi exportate pe piața din UE. O decizie în acest sens a fost luată acum câteva luni, însă producătorii din Moldova nu se prea grăbesc să-și exporte marfa. Mai multe surse apropiate domeniului agriculturii au confirmat pentru NM că la trei luni de la deschiderea pieței UE […] The post Liber la export…pe hârtie. De ce antreprenorii moldoveni nu exportă carne și ouă în UE? appeared first on NewsMaker.