O clădire supraetajată din Herson, ținta unui atac: sunt răniți

15:30

România este prima țară în care compania Nova Post a început să ofere servicii de livrare atât în Ucraina cât și în Republica Moldova. Timpul de livrare din România în Republica Moldova este de la 3 zile, iar între România și Ucraina este de la 5 zile. «România a devinit a patra țară din Europa în care am deschis un oficiu Nova Post, pentru a le oferi ucrainenilor și moldovenilor care locuiesc în România, posibilitatea de a primi și trimite colete și de a se susține reciproc […] The post Nova Post s-a lansat pe piața din România. Primul oficiu a fost inaugurat în București appeared first on NewsMaker.