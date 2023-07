Care vor fi noile competențe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare după ce Parlamentul a modificat legea cadru

12:10

Patru polițiști de frontieră sunt cercetați penal pentru faptul că și-ar fi însușit o parte din banii ridicați în cadrul unei percheziții. Ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord (DGT) a CNA și procurorii oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție cercetează cazul a patru polițiști de frontieră în care aceștia sunt bănuiți de abuz de serviciu. Mai multe ... Salariile derizorii din poliție i-au făcut să recurgă la o faptă penală – Ce au pățit patru polițiști de frontieră