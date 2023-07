Vârsta de pensionare pentru femei s-a modificat. Ce stagiu de cotizare e necesar, pentru a beneficia de pensie din partea statului

12:50

Noi am scris, am scris, am scris…știri multe, pipărate și interesante, iar în ziua a cincea, facem totalurile noutăților pentru această săptămână alături de editoarea de știri AGORA, Irina Soltan, și redactoarea șefă AGORA, Felicia Nedzelschi. Săptămâna începe pe fundalul filmului „Wagner” din ziua de sâmbătă care a ajuns „în topul poveștilor cu cel mai nereușit final”. Cel puțin asta reflectă internauții în memeurile devenite virale pe rețele. Aflăm că Partidul Șor, scos în afara legii, vrea un nou-vechi nume - Blocul Ș.O.R. O fi abreviere de la „Șliopanț, oll incliuziv, raslabon” sau de la „Șap și, oligarhu revine”? De n-ați prins noutățile săptămânii, hai cu noi în căști să le discutăm.