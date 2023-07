Igor Grosu va avea discuții cu Roberta Metsola și Mircea Geoană. Pleacă la Bruxelles 

14:10

Președinta Maia Sandu susține că procesul democratic din cadrul alegerilor recente ale bașcanului Găgăuziei a fost subminat de bani. Avem informații sigure că au fost voturi care s-au cumpărat, a declarat șefa statului. Ea a mai spus că instituțiile au luat decizii „și noi ne subordonăm acestor decizii”. Prin urmare, Sandu a anunțat că se […] The post Pedepse mai dure pentru coruperea alegătorilor, urmare a scrutinului din Găgăuzia? Maia Sandu: „E o lecție pe care am învățat-o” appeared first on NewsMaker.