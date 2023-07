video | Solicitările CUB după atacul de la aeroport: IGPF nu are pregătirea necesară contra unor acte teroriste

Tragedia care a avut loc vineri, 30 iunie pe Aeroportul Internațional Chișinău este un marcator al incompetentei și neglijării riscurilor reale, susține Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), care consideră că incidentul relevă cum sunt apărate obiectele de infrastructură critică. Formațiunea cere demisia șefilor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și ai Ministerului Afacerilor Interne, … The post video | Solicitările CUB după atacul de la aeroport: IGPF nu are pregătirea necesară contra unor acte teroriste first appeared on ZUGO. Articolul video | Solicitările CUB după atacul de la aeroport: IGPF nu are pregătirea necesară contra unor acte teroriste apare prima dată în ZUGO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md