Pasagera din accidentul produs la Cimișlia a murit la spital

10:00

Peste 80 de blocuri de locuit din municipiul Chișinău vor fi reparate capital în acest an, la solicitarea locuitorilor urbei. Pe mai multe adrese din capitală sunt întreprinse sau urmează în scurt timp să înceapă lucrările de schimbare a geamurilor, acoperișurilor și rețelelor inginerești, a precizat pentru IPN șeful Direcției... The post Peste 80 de blocuri de locuit din Chișinău vor fi reparate capital appeared first on ALBASAT.