video | Atacatorul de la aeroport va fi urmărit penal în R. Moldova, iar în timpul atacului nu au fost luați ostatici

13:10

Un copil de trei ani, fiul unui profesor american care preda limba engleză la o școală privată din Chișinău, a decedat după ce a căzut de la etajul trei al unei încăperi a instituției. Băiatul a căzut de la geamul panoramic al clasei, în timp ce se juca împreună cu alți copii, iar părinții participau … The post Copilul unui profesor american din Chișinău a decedat după ce a căzut de la geamul unei clase. Tatăl: Spre șocul meu, am fost declarat drept suspect first appeared on ZUGO. Articolul Copilul unui profesor american din Chișinău a decedat după ce a căzut de la geamul unei clase. Tatăl: Spre șocul meu, am fost declarat drept suspect apare prima dată în ZUGO.