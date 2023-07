video | Șeful Poliției de Frontieră, declarații după atacul de la aeroport: Am dispus întărirea tuturor dispozitivelor

Șeful Poliției de Frontieră a făcut vineri seara primele declarații în urma atacului de la Aeroportul Internațional Chișinău. Rosian Vasiloi spune că a dispus întărirea tuturor dispozitivelor pentru a asigura securitatea cetățenilor și buna activitatea a aeroportului. Totodată, oficialul a menționat că instituția pe care o conduce va suporta cheltuielile de înmormântare ale polițistului de … The post video | Șeful Poliției de Frontieră, declarații după atacul de la aeroport: Am dispus întărirea tuturor dispozitivelor first appeared on ZUGO. Articolul video | Șeful Poliției de Frontieră, declarații după atacul de la aeroport: Am dispus întărirea tuturor dispozitivelor apare prima dată în ZUGO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md