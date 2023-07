Noi detalii despre bărbatul care a împușcat mortal două persoane la Aeroportul Internațional Chișinău. Era căutat în Tadjikistan pentru răpire

11:00

Crește tensiunea în Rusia. Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat o declarație de război față de Ministerul Apărării de la Moscova, iar mai multe coloane puternic înarmate, inclusiv cu tancuri, înaintează spre Moscova. Prigojin susține că i se alătură armata. Parchetul a anunțat că l-a inculpat oficial pentru rebeliune armată.Grupul paramilitar Wagner a susținut sâmbătă că a preluat controlul asupra instalațiilor militare rusești din orașul rus Voronezh, scrie BBC. "Facilitățile militare din Voronezh sunt luate sub controlul Wagner. Armata trece de partea oamenilor", se arată într-o scurtă declarație de pe canalul Telegram a grupării. Ministerul rus al Apărării a afirmat sâmbătă, într-o declarație adresată luptătorilor mercenari din Grupul Wagner, că au fost „înșelați și târâți într-o activitate criminală" de către șeful Wagner, Evgheni Prigojin, informează Reuters. Într-o declarație postată pe Telegram, ministerul i-a îndemnat pe luptătorii Wagner să ia legătura cu reprezentanții săi și cu cei ai serviciilor de aplicare a legii și a promis că le va garanta securitatea. Traffic from #Voronezh towards #Moscow is completely blocked. Fighter jetshave been flying over #Ryazan since early morning.In the #Lipetsk region, mass events were canceled after the Voronezh and #Rostov regions. The governor of the Rostov region asked residents not to go to… pic.twitter.com/cYuSB55nMM— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023 Șeful grupării paramilitare ruse Wagner, Prigojin a făcut apel la o revoltă împotriva înaltului comandament militar rus, a afirmat că dispune de 25.000 de oameni și a cerut rușilor, în special soldaților, să li se alăture. #Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/ZeRObBZCIo— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023