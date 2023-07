Atacatorul de la aeroport se află în stare gravă la spital. Este investigată inclusiv versiunea unui atac terorist

Bărbatul din Tadjikistan, care a deschis focul în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, omorând două persoane, se află în stare gravă la spital – a anunțat procurorul general interimar, Ion Munteanu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vezi și: video | Primele înregistrări video cu schimburile de foc de la aeroportul din Chișinău Oficialul a menționat că … The post Atacatorul de la aeroport se află în stare gravă la spital. Este investigată inclusiv versiunea unui atac terorist first appeared on ZUGO. Articolul Atacatorul de la aeroport se află în stare gravă la spital. Este investigată inclusiv versiunea unui atac terorist apare prima dată în ZUGO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md