A doua victimă a atacului armat de la aeroport avea 40 de ani și era tată a trei copii

„Cu adâncă durere în suflet anunțăm despre decesul tragic al colegului nostru, Ciofu Igor, aflat la datorie pentru a asigura securitatea și integritatea pasagerilor Aeroportului Internațional Chișinău”. Anunțul a fost făcut de aeroportul din Chișinău, la câteva ore după ce un atac armat a luat viața a două persoane și a rănit încă una vineri … The post A doua victimă a atacului armat de la aeroport avea 40 de ani și era tată a trei copii first appeared on ZUGO. Articolul A doua victimă a atacului armat de la aeroport avea 40 de ani și era tată a trei copii apare prima dată în ZUGO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md