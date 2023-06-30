Video LIVE// Podcast de educație financiară „Dă sens banilor”. La întrebările Lilianei Barbăroșie răspunde consilierul Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Savva.
Infotag, 30 iunie 2023 23:00
Video LIVE// Podcast de educație financiară „Dă sens banilor”. La întrebările Lilianei Barbăroșie răspunde consilierul Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Savva.
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