Video LIVE// Podcast de educație financiară „Dă sens banilor”. La întrebările Lilianei Barbăroșie răspunde consilierul Băncii Naționale a Moldovei, Alexandru Savva.

Infotag, 30 iunie 2023 23:00

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