Informație pentru pasagerii care aveau zbor din Aeroportul Chișinău. Precizările Autorității Aeronautice Civile

Activista Greta Thunberg a venit la Kiev și s-a întâlnit cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Potrivit BBC News, cei doi au vorbit inclusiv despre consecințele distrugerii hidrocentralei Kahovka. Activista a vorbit cu președintele ucrainean despre consecințele distrugerii hidrocentralei Kahovka pentru ecologia țării. De menționat că Ucraina consideră că Rusia este vinovată de distrugerea hidrocentralei, iar