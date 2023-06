VIDEO Șase medalii de aur au obținut canoiştii moldoveni la Europenele din Belgrad

18:20

Copilul de șapte ani care a căzut de la etaj, la Edineț, rămâne internat în spitalul raional din Edineț. Avocatul Eduard Rudenco declară că părinții ar fi fost impuși să semneze un act, care să permită transportarea băiatului la spitalul din Bălți. „La acest moment băiețelul se mai afla în spitalul or. Edineț. A venit […]