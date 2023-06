Care au fost argumentele pentru dizolvarea Partidului „ȘOR”? Curtea Constituțională a publicat decizia

15:20

Rata de încarcerare în regiunea transnistreană a crescut cu aproximativ 16 unități, comparativ cu anul trecut și este de aproximativ 451 de deținuți la 100.00 de locuitori. Astfel, aceasta reprezintă cea mai mare rată de încercare din Europa. Potrivit Promo-LEX, la 1 ianuarie 2023, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova erau private ilegal de libertate […]