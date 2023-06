Judecătorii din Orhei cu apartamente preferențiale în Chișinău

20:00

Consiliul Municipal Orhei a aprobat în ședința sa recentă un contract de sponsorizare încheiat între Primăria Orhei și Asociația Obștească "Pentru Orhei". Potrivit documentului publicat în Registrul de Stat al Actelor Locale, contractul prevede sponsorizarea Primăriei Orhei cu ajutor material benevol sub formă de servicii în valoare totală de 325 764 lei. Deși condițiile contractului sunt ...