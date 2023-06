Un partid din R. Moldova cere autorităților să declare Wagner drept grup terorist: Recrutează mercenari din stânga Nistrului

14:20

Noi am anticipat această catastrofă în agricultură încă din toamna anului 2022 și atunci am spus autorităților să solicite ajutor de la Uniunea Europeană pentru e evita falimentarea agricultorilor. Declarația îi aparține directorului executiv al Asociației „Forța Fermierilor” și a fost făcută în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei. Potrivit liderului agricultorilor protestatari, […] Articolul Alexandru Slusari: Încă în toamna anului trecut am spus că unica salvare a fermierilor sunt fondurile europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.