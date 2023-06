Radu Albot pe tabloul principal de la Wimbledon – Tenismenul moldovean așteaptă tragerea la sorți, care e vineri

11:00

În perioada 19-21 iunie curent, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a întreprins o vizită de lucru la Bruxelles, unde a purtat discuții cu Janusz Wojciechovski, Comisarul European pentru Agricultură, cu Mihail Dumitru, director general adjunct DG AGRI, cu Elisabeth Werner, secretar general adjunct al Comisiei Europene și cu Gert Jan Koopman, directorul general DG NEAR. Într-un comunicat ...