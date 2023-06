Doar cinci asociații de părinți folosesc serviciul guvernamental de plăți electronice MPay

09:00

O răscoală militară a unei unități de mercenari care nu-și doreau reformarea sau trecerea în subordinea Ministerului rus al Apărării. Astfel califică expertul de la București, Armand Goșu, evenimentele din Federația Rusă din ultimele zile. Potrivit profesorului din România, dictatorul belorus Alexandr Lukașenko a acceptat să medieze un conflict între... The post Armand Goșu: În Rusia a fost o răscoală militară appeared first on ALBASAT.