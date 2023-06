Compensațiile acordate anul trecut au redus cu 43% nivelul sărăciei energetice, studiu

10:50

După ce consilierii PAS au cerut anularea taxei de la salubrizare în municipiul Chișinău, primarul capitalei, Ion Ceban, solicită acest lucru la nivel de țară. Edilul a semnat, împreună că deputatul neafiliat, Gaik Vartanean, o inițiativă legislativă în acest sens, transmite IPN. „Cei care nu au făcut nimic în țară,...