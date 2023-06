Trei companii aeriene din Israel ar putea opera zboruri din și spre Chișinău. Cine sunt

18:10

Recent a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului «Gala Femeilor în Agricultura Moldovei», organizat de PRIAevents în parteneriat cu FinComBank. Evenimentul a celebrat pe deplin meritele şi reușitele femeilor din sectorul agricol. Acesta a avut loc la Tekwill, or. Chişinău, şi s-a soldat cu o frumoasă gală de decernare a premiilor. «Prin prezența noastră la acest eveniment, FinComBank recunoaşte rolul esențial pe care femeile îl joacă în agricultură la nivel mondial şi se angajează să sprijine afacerile […]