Reacția primăriei Chișinău la proiectul PAS de a sancționa mai dur construcțiile ilegale – Este un proiect populist – În patru ani nu am eliberat nici un act la construcții neautorizate

La aproape un an de la obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la Uniunea Europeană, țara noastră a reușit să implementeze pe deplin doar trei din cele nouă condiționalități ale Comisiei Europene. Concluzia se regăsește în raportul preliminar al UE pe cele 9 condiționalități față de Republica Moldova. Raportul final va ... Ne mișcăm lent – Moldova a reușit să implementeze doar 3 din cele 9 condiționalități ale Comisiei Europene – Unde ne-am împotmolit