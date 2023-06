(foto) Un cetățean rus, care are legătură cu trupele militare pro-ruse, a primit refuz de intrare în Moldova

12:45

La data de 27 iunie 2023, Hospice of Hope Moldova a lansat cu succes ediția a opta a Bike Tour, una dintre cele mai așteptate curse caritabile de ciclism din țară. Evenimentul a adunat entuziaști ai ciclismului din mai multe țări ale lumii și oameni cu suflet mare. Toți sportivii sunt reuniți în jurul scopului comun de a susține persoanele aflate în ultimele etape ale vieții lor și de a strânge fonduri pentru serviciile de îngrijire paliativă oferite de Hospice of Hope Moldova.