Salariu de 2000 de euro și cazare pe litoral într-o zonă de lux. Singura condiție impusă de angajator

Dolarul american îşi va menţine poziţia de monedă dominantă în constituirea rezervelor în următorul deceniu în pofida apelurilor în creştere venite din partea unor ţări pentru adoptarea unor alternative, relevă un sondaj anual realizat în rândul băncilor centrale, potrivit Financial Times. Un sondaj realizat de Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), un think-tank bri­tanic, […]