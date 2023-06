VIDEO Foști și actuali jucători de fotbal din Moldova riscă până la 6 ani de pușcărie pentru o schemă cu pariuri sportive

14:30

Politicianul fugar Ilan Șor încearcă să păstreze un brand recunoscut și în același timp propriul nume în câmpul politic moldovenesc. În acest sens el a decis să creeze un bloc politic care îi va purta numele din două partide necunoscute. NM a analizat ce șanse are această inițiativă. Liderul Partidului, declarat neconstituțional, „ȘOR", Ilan Șor, […]