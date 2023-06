Un pasaport gasit in biroul lui Prigojin a fost folosit de sosia lui in 2020 pentru a efectua un „atac informational” in Lituania

Un pasaport gasit in biroul lui Prigojin a fost folosit de sosia lui in 2020 pentru a efectua un „atac informational” in Lituania

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md