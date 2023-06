VIDEO Liderii partidelor pro-europene, la discuții cu Maia Sandu. Cine a fost invitat

12:30

Echipa națională a revenit acasă după participarea la Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics (SO) de la Berlin, care s-au desfășurat în perioada 12-26 iunie, curent. În cadrul evenimentului sportiv, Alexei Zanoga a cucerit medalia de argint la proba natație, distanța de 200 metri freestyle. Potrivit ministerului Educației, Republica Moldova a fost reprezentată la Jocurile