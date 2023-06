Președinta Adunării Naționale a Franței va efectua o vizită în Moldova

15:10

Primăria Chişinău va efectua, în acest an, lucrări de reparații capitale în 84 de blocuri din sectoarele Capitalei. Proiectul este realizat prin intermediul Direcției generale locativ – comunale și amenajare, iar investițiile municipale pentru acest an sunt de 25 de milioane de lei. Edificiile au fost selectate conform numărului de solicitări venite din partea chișinăuienilor.