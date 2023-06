Patru milioane de lei pentru tratamentul bolnavilor cu fibroză chistică. Cazurile grave rămân pe dinafara programului

18:00

Cele mai recente date publicate de Compania Națională de Asigurări în Medicină arată că este în scădere numărul vizitelor la medicii de familie. Moldovenii trec mai rar pe la medic, inclusiv pentru vizitele profilactice. Autoritățile spun că problema este lipsa medicilor de familie în teritorii. Într-un singur an, sistemul medical a pierdut 38 de specialiști, asta în situația în care gradul de acoperire cu medici devine tot mai acut de la an la an.