GUVERNUL INTENȚIONEAZĂ SĂ REZOLVE PROBLEMA DEFICITULUI FORȚEI DE MUNCĂ PRIN ATRAGEREA MIGRANȚILOR

Infotag, 28 iunie 2023 15:00

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