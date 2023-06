Moldova își deschide piața muncii pentru cetățenii străini – Ce restricție urmează să fie eliminată

23:40

Fostul președinte al Curții Constituționale , Alexandru Tănase a oferit câteva comentarii la hotărârea CC privind declararea în afara legii a partidului Șor. Tănase spune că dincolo de aspectul politic, hotărârea CC abundă de prevederi juridice neclare „Hotărârea CC comportă niște prevederi juridice neclare cum ar fi interdicția de a se asocia în alt partid, ... Un fost președinte al Curții Constituționale, după declararea Partidului Șor în afara legii: Hotărârea CC abundă de prevederi juridice neclare, nu am văzut în alte jurisdicții asemenea decizii. The post Un fost președinte al Curții Constituționale, după declararea Partidului Șor în afara legii: Hotărârea CC abundă de prevederi juridice neclare, nu am văzut în alte jurisdicții asemenea decizii. appeared first on Politik.