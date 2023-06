Japonia a donat Centrului Republican de Diagnosticare Medicală un aparat modern. Acesta deja a examinat 920 de persoane

12:00

Maib a fost desemnată cea mai bună bancă din Moldova pentru al doilea an consecutiv de către EMEA Finance. Revista EMEA Finance, o publicație financiară destinată liderilor de afaceri din domeniul bancar și financiar, este publicată de șase ori pe an. EMEA Finance oferă premii anuale, recunoscând meritele celor mai bune bănci și companii financiare din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.