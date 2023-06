Căderea lui Putin: Pericolul neștiut care pândește Rusia pentru prima dată în istoria sa

07:00

Fostul președinte republican american Donald Trump a schimbat regulile de distribuire a donațiilor, ceea ce i-a permis să redirecționeze o mare parte din contribuții pentru a-și plăti cheltuielile judiciare. Fostul președinte al SUA și actualul candidat la președinție Donald Trump a găsit o modalitate de a-și plăti taxele juridice tot mai mari. Potrivit The New York Times