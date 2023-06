„Moldova este înaintea SUA: pentru că are un președinte-femeie”. Dragalin, despre feminism și cum a fost primită la Procuratura Anticorupție

18:30

Evghenii Prigojin a venit cu o primă reacție, după revolta mercenarilor Wagner de acum două zile. Liderul grupării militare susține că pe drum spre Moscova nu ar fi avut de suferit niciun cetățean al Rusiei. Totuși, au fost înregistrați doi morți și răniți în rândul mercenarilor. Prigojin spune că și-a adus trupele în Rusia din […] The post Prigojin, prima declarație după rebeliune: Am demonstrat că Rusia are probleme serioase de securitate appeared first on NewsMaker.