Asociația Investitorilor din România: Impozitarea tichetelor de masă a scăzut numărul de beneficiari cu peste 50%

Preşedintele american Joe Biden a negat luni orice implicare a Statelor Unite sau a aliaţilor lor în revolta de sâmbăta trecută a grupului de mercenari Wagner împotriva puterii de la Moscova, transmite Agerpres.ro cu referire la Reuters. "Am arătat clar că nu am fost implicaţi, nu am avut nimic de-a face cu asta", a spus liderul de la Casa Albă în primele comentarii după evenimentele din Rusia. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov declarase luni că serviciile de informaţii ale Rusiei investig...