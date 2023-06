Rebeliunea lui Prigojin nu s-a incheiat si vor mai urma si alte episoade. Ce spune expertului in politica externa, Armand Gosu, in cadrul emisiunii In Profunzime - VIDEO

Rebeliunea lui Prigojin nu s-a incheiat si vor mai urma si alte episoade. Ce spune expertului in politica externa, Armand Gosu, in cadrul emisiunii In Profunzime - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md