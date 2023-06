O companie de taxi, amendată cu mii de lei. Șoferul a insultat-o pe fiica lui Gheorghe Urschi și a refuzat să vorbească cu ea în română

14:40

Directorul „Moldovagaz" Vadim Ceban a declarat că există rezerve stabile de gaze naturale pentru consumatori cel puțin până la sfârșitul acestui an. Precizările au fost făcute pe 26 iunie. „Sunt bucuros să anunț că pentru consumatori există resurse și rezerve stabile de gaze naturale cel puțin până la sfârșitul acestui an", a comunicat directorul întreprinderii.